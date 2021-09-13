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بالصور| رئيس الوزراء يتفقد قرى "حياة كريمة" بالقليوبية.. وهاني يونس: أعظم مبادرة في التاريخ

03:42 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء صورًا ترصد زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري في قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وكتب هاني يونس: "إحنا جايين نسمعكم.. إحنا هدفنا خدمتكم.. إحنا بننفذ أعظم مبادرة فى تاريخ بلدنا".

واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية، بالتأكيد أن هذه الجولة التفقدية لمشروعات مبادرة الرئيس "حياة كريمة" في محافظة القليوبية تأتي في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة على أرض الواقع وأولا بأول في المحافظات التي تتضمنها المبادرة؛ لدفع العمل بها، وتذليل أية معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

هاني يونس مصطفى مدبولي حياة كريمة شبين القناطر

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