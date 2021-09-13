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"المجتمعات العمرانية" تطرح 31 محلاً تجاريا وصيدليتين بالمزاد العلني بمدينتي العاشر من رمضان و15 مايو

02:47 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
"المجتمعات العمرانية" تطرح 31 محلاً تجاريا وصيدليتين بالمزاد العلني بمدينتي العاشر من رمضان و15 مايو

المهندس حاتم محمود حسن

كتب- مصراوي:

قال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إنه تم طرح 31 محلا تجارياً وصيدليتين ومخبز للبيع بالمزاد العلني بمدينتي العاشر من رمضان و15 مايو، موضحاً أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقرى الجهازين المقرر عقد جلسات المزاد العلني بهما، وذلك في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة، وتحقيق التنمية المستهدفة.

وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم طرح ١٤ محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح (من ٢٩م٢ : ٩٢م٢) بالدور الأرضي للسوق الملحق بها مبنى الشهر العقاري بالمحور الشرقي بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين 11/10/2021.

وأضاف المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم طرح 17 محلاً تجارياً وصيدلية ومخبز بمساحات تتراوح من (12م2 : 74م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء 27/10/2021.​​

حاتم محمود حسن هيئة المجتمعات العمرانية المزاد العلني مخبز للبيع العاشر من رمضان

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