محافظ القاهرة يسلم 29 عقدًا موثقًا لعدد من مصانع شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم

كتب-محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حفل تسليم 29 عقدًا موثقًا لبعض المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية، بعد تقنين أوضاعهم قانونيًا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه بإتمام إجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأكد المحافظ، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال.

وأوضح المحافظ، أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاَ للمخطط ووضع خطة متكاملة لاستكمال أعمال دخول المرافق كالمياه والصرف الصحى ورفع كفاءة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للمنطقة وتصميم شبكات المياه والصرف الصحي بالتعاون بين شركتي المياه والصرف الصحي وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.

وأكد محافظ القاهرة أن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق مطالبًا المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع في عملية التطوير لتلك المنطقة التي تحتل مكانة عالمية مميزة.

وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية ، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، كذلك إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقا لأحدث التقنيات حفاظاَ على البيئة.

كما سلم محافظ القاهرة ٣٠ من عقود تقنين وضع اليد طبقًا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ لأصحابها خلال الحفل.

شهد الحفل السكرتير العام لمحافظة القاهرة والسكرتير العام المساعد والمهندس سيد أباظة نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية.