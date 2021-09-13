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الرئاسة: السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ

01:00 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
الرئاسة: السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ

الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب- محمد سامي:

يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالى بينيت". بحسب بيان صحفي من مؤسسة الرئاسة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الإسرائيلي شرم الشيخ نفتالى بينيت

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