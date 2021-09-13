الرئاسة: السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ
كتب- محمد سامي:
يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالى بينيت". بحسب بيان صحفي من مؤسسة الرئاسة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
الخبر التالى:"الصحفيين" : آخر موعد لتلقي طلبات التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية.. الخميس المقبل
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان