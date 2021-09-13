عقب تفقد مشروعات حياة كريمة.. أهالي قرية نوى لمدبولي: بلغ الرئيس السيسي تحياتنا

كتب- محمد غايات:

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واصل، ومرافقوه جولتهم التفقدية، التي بدأت صباح اليوم، بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بتفقد قرية نوى، وما يتم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة لعدد من المشروعات الخدمية.

وخلال جولته بقرية نوى، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول المشروعات الجاري تنفيذها بالقرية، والتي تشمل إنشاء مجمع الخدمات للمواطنين، ومجمع للخدمات الزراعية، فضلا عن تدعيم شبكات الصرف الصحي، والطرق والكهرباء، وغيرها.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي ومعدلات الأداء بالمشروعات الجاري تنفيذها بالقرية، أشار الوزير إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية نوى، حيث تم مراعاة تنفيذه بما يتفق مع النموذج المصمم، ويتكون المجمع من دور أرضي ودورين علويين، ويضم مركزا تكنولوجيا، ومكاتب للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والبريد، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب وحدة محلية، ومجلس محلي.

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية نوى، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن المجمع يقام على مساحة 530 م2، ويتكون من دورين أرضي وأول، وذلك وفقاً للتصميمات المتوافق عليها فى هذا الشأن بما يلبى احتياجات ومتطلبات أهالى القرية، ويضم المجمع وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية، إلى جانب مركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد.

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال إنشاء مركز شباب قرية نوى، والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مستمعاً إلى شرح من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير حول ما تم تنفيذه من أعمال ونسب ومعدلات إنجازه، حيث تمت الإشارة إلى أن مركز شباب نوى يتم إقامته على مسطح عام يصل إلى 2000م2، ويحتوى على مبنى الأنشطة التى يتكون من أرضي ودور أول على مساحة 325 م2، ويضم عددا من صالات الأنشطة الرياضية، والمكتبة، كما يحتوي المركز على ملعبى خماسي، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى نحو 45%.

وتفقد رئيس الوزراء أعمال مشروع شبكات انحدار صرف صحى بقرية نوى، مركز شبين القناطر، حيث استمع إلى شرح من المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، الذى أشار إلى أنه يتم تنفيذ أعمال المشروع بإجمالي أطوال تتجاوز 27 ألف متر طولي، بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 43 مليون جنيه، ومن المقرر أن يستفيد من الخدمة حوالى 60 ألف نسمة بالقرية والقرى المجاورة.

كما تفقد رئيس الوزراء خلال الجولة عدداً من المنازل المستحقة لـ "سكن كريم" بقرية نوى، وأجرى حوارا مع عدد من أهالي القرية، للاطمئنان على سير عمل المشروعات بالقرية، وخاصة ما يتعلق بمشروعات المرافق من مياه الشرب والصرف الصحى، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، مؤكداً المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والعمل على سرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن، وذلك بما يسهم فى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات بكافة المناطق المستهدفة خلال هذه المرحلة.

من جانبهم، أعرب عدد من أهالي قرية نوى عن سعادتهم بتواجد رئيس الوزراء على رأس وفد يضم عددا من المسئولين المعنيين لمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها لتطوير القرية، مطالبين رئيس الوزراء بنقل تحياتهم وشكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على التوجيهات الخاصة بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، في إطار مبادرة "حياة كريمة".​