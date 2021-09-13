التأمين الصحي الشامل يكشف استعدادات أسوان للانضمام للمنظومة نهاية العام

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تخطي عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة أسوان حاجز المليون مواطن، وذلك قبل البدء في تطبيق المنظومة الجديدة بمحافظة أسوان والمقرر إطلاق المنظومة بها نهاية العام الجاري.

وأوضح السبكي، أن محافظة أسوان تعد ثاني محافظات الصعيد المقرر دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وهي واحدة من المحافظات الست بالمرحلة الأولى للمنظومة الجديدة، ذاكرا أن نسبة تسجيل المواطنين بمحافظة أسوان، منذ مطلع شهر أكتوبر من عام 2019 وحتى الآن، بلغت 66% من إجمالي عدد أهالي أسوان.

وكشف أن عمليات الفحص الطبي الشامل للمواطنين تتم مع تسجيل المواطنين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتشمل فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة)، وذلك للاطمئنان على صحة جميع أفراد الأسرة والتعرف على التاريخ المرضي العائلي من حيث وجود تاريخ عائلى للإصابة بالأمراض المزمنة أو أية أمراض وراثية أخرى من عدمه حتى يتم تسجيلها بالملف الطبي العائلي لأفراد الأسرة والذي يتم من خلاله حصولهم على كل الخدمات والرعاية الصحية التي تكفلها المنظومة الجديدة دون تمييز.

واستكمل الدكتور محمد شعبان "المنسق التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان"، بلغ عدد المفحوصين (فحص طبي شامل) بمحافظة أسوان حتى الآن أكثر من 122 ألف مواطن من المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ذاكرا أن محافظة أسوان هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي يبلغ عدد سكانها مليون و532 ألفا و400 نسمة.

وأضاف شعبان أن محافظة أسوان من المحافظات ذات الطبيعة الخاصة فهي محافظة مترامية الأطراف ومراكزها تقع على مسافات متباعدة، وهو ما استطعنا التغلب عليه من خلال العيادات المتنقلة لحملة ( اكشف واطمن) والتي استهدفت محافظة أسوان من خلال العيادات المتنقلة في يونيو الماضي، وخلالها تم إجراء الكشف الطبي على المواطنين بتلك المناطق البعيدة وكذلك تم استكمال إجراءات تسجيل بعض المواطنين بالمنظومة، لافتًا إلى الأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تشمل بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد ، وبالنسبة للأطفال مطلوب شهادات الميلاد فقط.

وأكد أنه جاري العمل على قدم وساق لرفع معدلات التنفيذ والانتهاء من جميع أعمال التطوير المطلوبة ورفع الكفاءة اللازمة لكافة المراكز والوحدات الصحية بمختلف الإدارات الصحية في محافظة أسوان، (أسوان، دراو، كوم إمبو، نصر النوبة، إدفو شرق، إدفو غرب) والمقرر عملهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بما يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من أبناء المحافظة على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في غضون 10سنوات..

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تضم 6 محافظات هي (جنوب سيناء، الإسماعيلية، الأقصر) والتي انطلقت بهما المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) والتي انطلقت بها المنظومة في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (أسوان والسويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما قريبًا.​