القوى العاملة: تعيين 1151 شابًا منهم 6 من ذوى الهمم بالدقهلية

كتب- مصراوي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، عينت 1151 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4632 شاباً منهم 43 من ذوى القدرات.

وأوضح الوزير في بيان اليوم الاثنين، أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 28 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 13 عاملا من المسجلين، و4000 جنيه لعاملين "رعاية صحية"، فضلاً عن تسجيل 31 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

من جهته، قال أحمد القللي مدير المديرية - في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري على 840 منشأة وتم تنفيذ 36 حملة تفتيش شامل من خلال مفتشي العمل، وعقد 3 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقي 94 شكوى عمالية تم تسوية 6 شكاوى منها، وإحالة 18 شكوى منها للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 41 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية استخرجت 1675 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1675 عاملا على مهن مختلفة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، فقد تم التفتيش على 431 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.