شيخ الأزهر يتلقى برقية شكر من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة

كتب- محمود مصطفى:

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رسالة شكر من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة إنجر أندرسن، وشودونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، عبرا فيها عن كامل الامتنان للمساهمة في نجاح إطلاق عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم البيئية في يوم البيئة العالمي، ٢٠٢١.

وأوضحت مشيخة الأزهر، في بيان لها، الاثنين، أن البرقية نصت على أن هناك عشر سنوات فقط لتجنب تغير المناخ الكارثي وفقدان التنوع البيولوجي من خلال ضمان الإيكولوجيا الصحية، وأنظمة الأغذية الزراعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأثنت البرقية على متابعة فضيلة الإمام الأكبر الحثيثة للأحداث البارزة ومنها الحملة العالمية التي أدت إلى إطلاق العقد، مثمنة دعم فضيلة الإمام الأكبر لكل ما يهم الإنسانية.