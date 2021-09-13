وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية بمدينة العبور الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية بمدينة العبور الجديدة، موضحًا أنه تم وجارٍ تنفيذ 58452 ألف وحدة سكنية ما بين (سكن لكل المصريين "منخفض الدخل" - إسكان اجتماعي ذي طابع حديث - سكن مصر - سكن بديل للعشوائيات "غير الآمنة") ضمن خطة الدولة لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بشرائح الدخل المختلفة، مضيفًا أن المُخطط العام للمدينة يشتمل على مناطق إسكان متنوعة ومناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة للمدينة، ومناطق للخدمات الإقليمية والصناعات غير الملوثة للبيئة، ومسطحات خضراء ومفتوحة، وأراضٍ زراعية قائمة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ 50004 وحدات سكنية بسكن لكل المصريين "منخفض الدخل" بمناطق الـ2600 فدان والحيين الـ13 ، الـ14، وتم وجارٍ تنفيذ 1872 وحدة إسكان اجتماعي "ذي طابع حديث"، وتم وجارٍ تنفيذ 3120 وحدة بسكن مصر، و 3456 وحدة بسكن بديل العشوائيات، لافتاً إلى أن خُطة العام المالي بمدينة العبور الجديدة بقيمة 964.9 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والكهرباء والخدمات والزراعة وتجهيزات الإدارة العامة.

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة للمشروعات الخدمية، تم وجار الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس متنوعة ما بين تعليم أساسي وثانوي وتجريبي، وتم وجارٍ تنفيذ (5 حضانات – 14 سوق تجارية – 4 مراكز طبية – مبنى شرطة ومطافيء – مركز شباب – 5 ملاعب خماسية) بالمناطق المختلفة بالمدينة لا سيما بالمناطق الحديثة، لتلبية الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة، وجذب مزيد من الاستثمارات، بجانب المشروعات الاستثمارية بالقطاعات المختلفة والتي تم وجارٍ تنفيذها.

وقال المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه بالنسبة لمشروعات المرافق بالحيين 13 ، 14، جارٍ تنفيذ أعمال المياه والصرف والري بنسبة إنجاز ٢٥ ٪، وجارٍ البدء في تنفيذ شبكات الكهرباء، بجانب طرح أعمال الطرق، وجارٍ البدء في تنفيذ أعمال الغاز، كما تم توقيع بروتوكول مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ أعمال التليفونات وتم تصميم الشبكة وسيتم العمل فور الانتهاء من أعمال المرافق، وجارٍ تنفيذ خزان مياه استراتيجي بسعة 10 آلاف م3، وسيتم تنفيذ خط قطر 1000 مم من الخزان وحتى الحي الـ14 لتغذية عمارات الإسكان الاجتماعي ومنطقة عمارات إسكان أهالي المناطق غير الآمنة بطول 7 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال التصميمات وتم إسناد الأعمال وجارٍ البدء في التنفيذ.

وأضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه بالنسبة لأعمال المرافق بمنطقة 2600 فدان، فيجرى الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بأحياء الحرية والمجد والكرامة بنسبة تنفيذ 99%، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بسكن مصر بنسبة إنجاز 65%، ومرافق أراضي الإسكان الاجتماعي ومنطقة 212 عمارة وبيت الوطن، ومناطق الأكثر تميزاً (1، 2،3، 4، 5، 6).

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه بالنسبة لمشروعات الطرق الرئيسية بالمدينة، تم وجارٍ تنفيذ 5 مشروعات بإجمالي أطوال يبلغ نحو 53.4 كم، وبنسب تنفيذ متقدمة لخدمة المناطق المختلفة بالمدينة.​