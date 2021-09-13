وزير الري يصل الى المنيا لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري

كتب- أحمد مسعد:

وصل الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، محافظة المنيا مساء امس، حيث التقى مع السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وذلك فى اطار جولة الدكتور عبد العاطى الميدانية لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط.

وقد شهد اللقاء قيام الدكتور عبد العاطي واللواء القاضي بتكريم عدد (١٦) مهندس بوزارة الرى من المشرفين على اعمال تأهيل الترع بمحافظة المنيا وذلك نظرا للمجهود المتميز الذى بذله العاملين بالادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا خلال الشهور الماضية فى تأهيل الترع بمعدلات سريعة وباعلى درجة من الكفاءة.

وصرح عبدالعاطى، الأحد، أن الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا تعد من أبرز الإدارات التى تشارك فى مبادرة "حياة كريمة" من خلال تأهيل الترع بنطاق محافظة المنيا.

وأضاف وزير الري، أن تكريم العاملين فى هذا المشروع القومي يهدف لتشجيع جميع العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهد لنهو تنفيذ الأعمال بمعدلات انجاز عالية مع مراعاة ضبط الجودة ، نظرا لما يمثله هذا المشروع من اهمية كبيرة فى تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتوصيل مياه الرى بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين ، بخلاف المردود البيئى والحضارى والجمالى للمشروع.