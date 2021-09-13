​​أبوشقة: استراتيجية حقوق الإنسان منظومة متكاملة لصالح المواطن

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تؤكد أن مصر جادة في تأسيس منظومة جديدة لحقوق الإنسان تعتمد على تنفيذ منهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية.

وأشار "أبوشقة" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن هذه المبادرة تضاهي كبريات دول العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان. مشيرًا إلى أن الدستور المصري يتضمن العديد من النصوص المهمة الخاصة بحقوق الإنسان والحفاظ على حرية وكرامة المواطن، كما أن هناك فصلاً واضحاً بين السلطات ومنها السلطة القضائية التى أفرد الدستور لها باباً كاملاً يؤكد استقلال القضاة وأنهم غير قابلين للعزل، إضافة إلى الكثير من التشريعات التى تؤصل لحرية المواطن. وكذلك ما يتعلق بإجراءات التقاضى، ومواعيد الحبس الاحتياطى والتظلم منها فى مواعيد محددة. ولا يخفى على أحد أن المسجون له ضمانات والنيابة لها حق التفتيش على السجون.