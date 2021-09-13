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ضبط 9 مقاهي مخالفة تقدم الشيشة للمواطنين في الجيزة

12:01 ص الإثنين 13 سبتمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن مركز أوسيم، حملة على المقاهي والكافيهات بشوارع المتربة والحفرية والمصفى في نطاق الوحدة، أسفرت عن ضبط عدد 9 مقاهي مخالفة للقانون تقدم الشيشة للمواطنين.

وأضافت المحافظة في بيان اليوم، أنه تم مصادرة 36 قوالب شيش ورفع عدد 91 حالة إشغال بالطريق العام وإيداع المضبوطات المخازن، وجار تحرير المخالفات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك بمتابعة من فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتكثيف حملات ضبط المقاهي والكافيهات التي تقدم الشيشة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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