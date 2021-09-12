الجيزة: رفع 600 حالة إشغال من مقاهي وكافيهات بحي الهرم

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كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تمكنت من خلال حي الهرم بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحي بشن أكبر حمله إشغالات على القطاعات بشوارع اللبيني هرم والمجزر الآلي وشارع مسجد التوحيد وشارع فتحي شرابي وشارع المنشيه وميدان الساعة وشارع أسامة أبو عميرة ونبيل طه وكفر طهرمس والمريوطية فيصل.

وأضافت المحافظة في بيان اليوم، أن الحملة استهدفت رفع كافة التعديات والإشغالات على حرم الطريق ورفع كافة الإشغالات من المقاهي المخالفة للتعليمات والتي تقدم خدمه الشيشه للمواطنين مخالفا بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء ورفع إشغالات المحلات وفروشات الباعة الجائلين والتحفظ على عدد كبير من الشيش والقضاء نهائيا علي المظاهر العشوائية والمخالفات والتي تسئ إلى المظهر الحضاري.

وأسفرت الحملة، عن ضبط ومصادرة 448 كرسي متنوع و115 قلب شيشة و33 حالة إشغال متنوعه ما بين ثلاجات واستاندات وفاترينات وعربات لباعة جائلين وتروسيكلات وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفة دورية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن ومتابعة تيسير عبدالفتاح رئيس حي الهرم.