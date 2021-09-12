​تصل للحجب والغرامة.. تعرف على عقوبات "الأعلى للإعلام" بشأن إثارة جماهير الرياضة

كتب- مينا غالي:

حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في لائحة الجزاءات الخاصة به، عقوبات وسائل الإعلام الخاصة بنشر الفتن والشحن الجماهيري.

وشهدت الأيام الماضية حالة من الشحن الجماهيري عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حلقات في بعض البرامج الرياضية والعامة، وكذلك في أعقاب بطولة الدوري العام لكرة القدم.

ونصت المادة 17 من لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس، على أن يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف والكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيج الوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي الآخر، أو نقل معلومات من وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات التالية أو بعضها بحسب ما يقرره المجلس:

1- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

2- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محدودة أو بصفة دائمة.

كما أوضحت لائحة جزاءات المجلس في مادتها رقم 23، أنه "تعد مخالفة ميثاق الشرف المهني (ميثاق الشرف الصحفي- ميثاق الشرف الإعلامي)، أو المعايير التي يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)، أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو لترصد جهة أو شخص ما بسوء نية، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام":

1- لفت النظر.

2- الإنذار.

3- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره من مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

4- منع النشر أو البث للمادة المخالفة لفترة محددة.

5- حجب الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.

6- حجب الموقع الإلكتروني الشخصي الذي يزيد عدد متابعيه عن خمسة آلاف متابع.