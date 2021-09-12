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رئيس اللجنة العلمية لكورونا يكشف تطورات إصابة وائل الإبراشي

10:15 م الأحد 12 سبتمبر 2021
رئيس اللجنة العلمية لكورونا يكشف تطورات إصابة وائل الإبراشي

وائل الإبراشي

(مصراوي):

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس: "حالة الإبراشي الصحية في تحسن ملحوظ وتحليلات كورونا الذي يجريها بشكل دوري أفضل بكثير بالمقارنة مع حالته في بداية إصابته بفيروس كورونا".

كما أضاف أن يعود الإبراشي إلى الشاشة لتقديم برنامجه في القريب العاجل، مؤكدًا أن قوة الرئتين واستعادتهما لحالتهما وتعافي نسيجها هو الهاجس الأكبر، قائلًا: "الإبراشي وصل إلى حالة جيدة للغاية وسيعود في القريب العاجل إلى شاشته".

وائل الإبراشي حسام حسني فيروس كورونا

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