حدث في 8 ساعات| إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة وتغيير مفاجئ في طقس الاثنين

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية، إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة، الحكومة تؤكد انخفاض نسبة الزحام المروري في القاهرة الكبرى، تغيير مفاجئ وأجواء حارة في طقس الاثنين 13 سبتمبر.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: