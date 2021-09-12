احتفالاً بيوم السياحة العالمي.. "السياحة" تنشر فيديو ترويجي عن دمياط

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة السياحة والآثار، على منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مقتطفات في فيديو ترويجي قصير عن محافظة دمياط.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك استكمالاً للحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة 27 يومًا بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

ودمياط إحدى المحافظات المصرية الساحلية حيث تقع على ساحل البحر المتوسط، وتضم المحافظة العديد من الأماكن السياحية والأثرية، ويوجد بها أحد أقدم المصايف في مصر وهي مدينة رأس البر والتي توجد بها نقطة التقاء نهر النيل بالبحر المتوسط.

كما تحتوي على العديد من التلال الأثرية التي عُثر بها على لقى أثرية كثيرة يرجع معظمها إلى العصرين اليوناني والروماني، ومن أشهر تلك التلال الأثرية هي تل القلعة وتل شطا وتل الدير وتل المعصرة.

كما تذخر بالآثار الإسلامية مثل جامع أبي المعاطي (جامع عمرو) وقد بناه الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله عام 521هـ - 1127م ، وجامع ومدرسة المعيني (845ﮬ- 1450م) في العصر المملوكي.

الفيديو..