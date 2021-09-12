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أبو شقة يقرر تعيين قوطة وشيرين وعبدالمجيد بمناصب جديدة في الوفد

07:36 م الأحد 12 سبتمبر 2021
أبو شقة يقرر تعيين قوطة وشيرين وعبدالمجيد بمناصب جديدة في الوفد

المستشار بهاء الدين أبو شقة

(مصراوي):

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، تعيين المهندس حمدي قوطة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالوفد، عضوًا بالمكتب التنفيذي للحزب، وعيد هيكل بمنصب نائب رئيس الحزب.

كما أصدر أبو شقة، قرارًا بتعيين عدد من أعضاء الحزب داخل الهيئة العليا، وهم الصحفية شيرين ربيع، عن محافظة القاهرة، والمهندس إبراهيم المليجي، عن محافظة المنوفية، ومحمود سامي، عن محافظة الوادي الجديد، وياسر العبد، عن محافظة دمياط، وسهام بشاي عن بني سويف، وسمر عاطف عن محافظة قنا.

ولأول مرة يتم تمثيل سيدات الوفد داخل الهيئة العليا بـخمس سيدات، وأيضًا تواجد أول قبطية داخل الهيئة وهي سهام بشاي، وبذلك تكون الهيئة العليا تضم بداخلها كافة أطياف الحزب.

بهاء أبو شقة حزب الوفد حمدي قوطة عيد هيكل شيرين ربيع

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