الهجرة تعلن فتح باب التقدم لـ20 فرصة عمل لفنيي الإلكترونيات بألمانيا

كتب– أسامة علي:

أكدت وزارة الهجرة، أنه في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM) بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، والذي يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد، وفي إطار تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل في ألمانيا، الذي تنفذه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (MoSEEEA)، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) وبتعاون وزارات القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وجهت وزارة الهجرة الدعوة للراغبيين في العمل بألمانيا حيث سيتم فتح باب التقديم لعدد 20 فني إلكترونيات، وذلك في اتخصصات التالية:

1- فني إلكترونيات لتكنولوجيا التشغيل

2- فني إلكترونيات للأجهزة والأنظمة

3- فني إلكترونيات لنظم وتكنولوجيا التشغيل الآلي

4- فني إلكترونيات لتكنولوجيا الطاقة والبناء

5- مُركب الأنظمة الكهربائية

ولمزيد من المعلومات عن المهام الوظيفية المطلوبة لكل تخصص برجاء زيارة الرابط التالي: اضغط هنا

كما يمكن للراغبين في التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء هذه الاستمارة: اضغط هنا وإرسالها إلى THAMM@EMIGRATION.GOV.EG بحلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات وهو الأربعاء 22 سبتمبر الجاري.

يذكر أن كل التفاصيل عن معايير الاختيار ومزايا البرنامج وإرشادات عملية التقديم وعملية الاختيار مذكورة في الاستمارة المرفقة في الرابط أعلاه، كما سيتم تناول أي أسئلة تفصيلية أخرى في الندوة التعريفية المقدمة للمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة فقط.

هذا ويرجى الأخذ في الاعتبار أنه لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد، على أن يتم ملء الاستمارة إلكترونيًا فقط، وأنه سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاه للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي.

​