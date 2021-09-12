بدء توافد الحضور لعزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور)

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كتب– أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

بدء منذ قليل، توافد الحضور لعزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي في مقر المصنع بقليوب.

وتوفى رجل الأعمال المخضرم محمود العربي مؤسس مجموعة شركات العربي للتجارة والصناعة، والرئيس الأسبق لغرفة القاهرة التجارية، والمعروف بلقب "شهبندر التجار" الخميس الماضي، عن عمر يناهز 89 عامًا.

وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية.

وولد محمود العربي عام 1932 وأسس عضو البرلمان السابق مجموعة شركات العربي عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر والمالكة لتوكيلات عدة لشارب وتوشيبا وسيكو وغيرها.

كما أطلق محمود العربي إنتاج أول مجموعة صناعات منزلية وطنية متطورة، كما ساهم في خلق حوالي نحو 40 ألف فرصة عمل، وساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.