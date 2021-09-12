Masrawy logo white

المتحدث العسكري: قائد الحرس الوطني لولاية تكساس تلتقي بعدد من كبار قادة القوات المسلحة

05:27 م الأحد 12 سبتمبر 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة


كتب- محمد سامي:

في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التقت اللواء تريسي نوريس قائد الحرس الوطني لولاية تكساس بكل من قائد القوات الجوية وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة خلال زيارتها الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية مصر العربية.

وتناولت اللقاءات عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار دعم علاقات التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية.

من ناحيتها أكدت قائد الحرس الوطني لولاية تكساس حرص بلادها على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، معربة عن تطلعها لمزيد من التنسيق بما يلبي المصالح المشتركة في ضوء عمق العلاقات بين البلدين.

وفي سياق متصل نفذت اللواء تريسي مرورًا على عناصر الحرس الوطني لولاية تكساس المشتركة في التدريب المشترك " النجم الساطع 2021" حيث أشادت بالمستوى الراقي الذي يعكسه التدريب ومدى مساهمته في تبادل الخبرات بين العناصر المشاركة بما يؤهله ليكون مناخ فعال لتبادل الثقافات والخبرات العسكرية في مختلف التخصصات لكافة الدول المشاركة بالتدريب.

ولاية تكساس تريسي نوريس القوات المسلحة المصرية الولايات المتحدة مصر

الخبر التالى:

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل بشأن إدارة وصيانة أحياء العاصمة الإدارية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
458

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

750

متعافون اليوم

292476

إجمالي الإصابات

16860

إجمالي الوفيات

246075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا