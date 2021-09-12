المتحدث العسكري: قائد الحرس الوطني لولاية تكساس تلتقي بعدد من كبار قادة القوات المسلحة



كتب- محمد سامي:

في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التقت اللواء تريسي نوريس قائد الحرس الوطني لولاية تكساس بكل من قائد القوات الجوية وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة خلال زيارتها الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية مصر العربية.

وتناولت اللقاءات عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار دعم علاقات التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية.

من ناحيتها أكدت قائد الحرس الوطني لولاية تكساس حرص بلادها على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، معربة عن تطلعها لمزيد من التنسيق بما يلبي المصالح المشتركة في ضوء عمق العلاقات بين البلدين.

وفي سياق متصل نفذت اللواء تريسي مرورًا على عناصر الحرس الوطني لولاية تكساس المشتركة في التدريب المشترك " النجم الساطع 2021" حيث أشادت بالمستوى الراقي الذي يعكسه التدريب ومدى مساهمته في تبادل الخبرات بين العناصر المشاركة بما يؤهله ليكون مناخ فعال لتبادل الثقافات والخبرات العسكرية في مختلف التخصصات لكافة الدول المشاركة بالتدريب.