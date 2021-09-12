Masrawy logo white

في اللقاء الأول بينهما.. ماذا قال شيخ الأزهر لسفير مصر الجديد لدى إثيوبيا؟

04:49 م الأحد 12 سبتمبر 2021
في اللقاء الأول بينهما.. ماذا قال شيخ الأزهر لسفير مصر الجديد لدى إثيوبيا؟

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأحد، محمد عمر جاد، سفير مصر الجديد لدى إثيوبيا، بمقر المشيخة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر له جهود كبيرة تجاه القارة الأفريقية ولا يدخر جهدًا في خدمة شعوب القارة، ويستقبل الطلاب والأئمة لتدريبهم على معالجة القضايا المستجدة بما يوافق صحيح الدين ودحض الأفكار المغلوطة ومكافحة التطرف، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للسفير الجديد في مهمته.

من جانبه، أعرب السفير محمد عمر جاد عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر وما يقوم به من جهود عالمية لنشر خطاب الاعتدال والتسامح حول العالم، مؤكدًا أن جهود الأزهر على الصعيد العالمي وخصوصًا في قارة أفريقيا تجعل هذه المؤسسة العريقة قبلة لطلاب العلم والأئمة لينهلوا من علومه وخبراته وجهود علمائه.

أحمد الطيب الأزهر الشريف إثيوبيا

الخبر التالى:

المتحدث العسكري: قائد الحرس الوطني لولاية تكساس تلتقي بعدد من كبار قادة القوات المسلحة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
458

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

750

متعافون اليوم

292476

إجمالي الإصابات

16860

إجمالي الوفيات

246075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا