في اللقاء الأول بينهما.. ماذا قال شيخ الأزهر لسفير مصر الجديد لدى إثيوبيا؟

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأحد، محمد عمر جاد، سفير مصر الجديد لدى إثيوبيا، بمقر المشيخة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر له جهود كبيرة تجاه القارة الأفريقية ولا يدخر جهدًا في خدمة شعوب القارة، ويستقبل الطلاب والأئمة لتدريبهم على معالجة القضايا المستجدة بما يوافق صحيح الدين ودحض الأفكار المغلوطة ومكافحة التطرف، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للسفير الجديد في مهمته.

من جانبه، أعرب السفير محمد عمر جاد عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر وما يقوم به من جهود عالمية لنشر خطاب الاعتدال والتسامح حول العالم، مؤكدًا أن جهود الأزهر على الصعيد العالمي وخصوصًا في قارة أفريقيا تجعل هذه المؤسسة العريقة قبلة لطلاب العلم والأئمة لينهلوا من علومه وخبراته وجهود علمائه.