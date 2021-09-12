خفاجي: توقعات بزيارة 20 ألف زائر معرض صحاري.. وكورونا التحدي الأكبر

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- نادر نبيل:

كشف هاني خفاجي، المدير العام لشركة إنفارما والمسؤول عن تنظيم معرض صحاري، عن التحديات التي تواجه المعرض خلال هذا العام بعد توقفه منذ عام 2019 بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن معرض صحاري هو أكبر حدث زراعي في مصر والشرق الأوسط.

وقال "خفاجي"، إن فيروس كورونا هو التحدي الأكبر الذي يواجه المعرض؛ وذلك لما فرضته من إجراءات غاية في الصعوبة في بعض البلاد، مما خفضت نسبة الحضور الأجنبي بعض الشئ، ثانيًا ضيق الوقت وتوفير بعض المساحات لكل الشركات والمؤسسات التي ترغب في المشاركة، حتى أن المعرض احتوى العديد من شباب الجامعات والباحثين.

وأضاف لمصراوي، أن المعرض شهد هذا العام حضورا مميزا من العديد من الشركات الأجنبية الرائدة في مجال الزراعة أبرزهم الجناح الصيني والهولندي وعدد من الدول العربية.

وتوقع المدير العام لشركة إنفارما، أن يصل عدد زوار المعرض هذا العام إلى ٢٠ ألف زائر خلال الـ4 أيام.

ولفت إلى أن الحضور حتى الآن تجاوز الـ 2000 زائر ونتوقع بختام اليوم نصل لـ ٥ آلاف زائر، مؤكدًا أن الفعاليات مستمرة حتى الساعة السابعة مساءًا.

وأشار إلى أن معرض صحارى هو ملتقى مهم لتدعيم حلقة الوصل بين الشركات العارضة في مصر أو خارجها، وبين المزراعين، كما أن المعرض يعد فرصة لعرض التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي سواء في نظم الري الحديث أو في إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات الزراعية.