غدا.. محافظ القاهرة يسلم 29 عقدا لأصحاب مصانع وورش شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم

كتب- محمد نصار:

تنظيم محافظة القاهرة، غدا الاثنين، فعالية بمقر الديوان العام لتسليم عدد من العقود لأصحاب ورش ومصانع منطقة شق الثعبان.

وقال المحافظة، في بيان، اليوم: سيقوم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتسليم 29 عقدا لعدد من المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم.

وتابعت: كما سيقوم بتسليم 30 من عقود تقنين الأراضي لأصحابها بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين.