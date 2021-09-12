غدا.. محافظ القاهرة يسلم 29 عقدا لأصحاب مصانع وورش شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم
كتب- محمد نصار:
تنظيم محافظة القاهرة، غدا الاثنين، فعالية بمقر الديوان العام لتسليم عدد من العقود لأصحاب ورش ومصانع منطقة شق الثعبان.
وقال المحافظة، في بيان، اليوم: سيقوم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتسليم 29 عقدا لعدد من المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم.
وتابعت: كما سيقوم بتسليم 30 من عقود تقنين الأراضي لأصحابها بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين.
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