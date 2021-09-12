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الوطنية للإعلام: تعاون إعلامي بين مصر و كازاخستان

03:04 م الأحد 12 سبتمبر 2021
الوطنية للإعلام: تعاون إعلامي بين مصر و كازاخستان

خلال اللقاء

كتب- مينا غالي:

استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، السفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة.

وأكد حسين زين أن التعاون الاعلامي مع دوله كازاخستان يشهد تفعيل وتطوير في مختلف المجالات من تبادل للبرامج والأفلام الوثائقية التي تسهم فى تعريف الشعبين بحضاره البلدين العريقتين، و بما يحقق مصلحه الجانبان المصري والكازاخستاني.

واقترح زين خلال اللقاء أن يتم إقامة تعاون مشترك فى النقل على الهواء للفعاليات والمنتديات التي تلقي الضوء على الأماكن السياحية والتاريخية في كلا البلدين.

وأكد السفير خيرت لاما على ترحيب بلاده بتفعيل وتعزيز التعاون مع الوطنية للاعلام في مختلف المجالات الإعلامية، ووجه الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام على قبوله الدعوة لحضور فاعليات منتدى الاعلام الأورو آسيوي في دورته السابعة عشرة و الذى تنظمه كازاخستان بمدينة نور سلطان، ويبدأ فىيالخامس عشر من الشهر الجاري.

وبحث الجانبان بالاجتماع كيفية تنشيط آليات و سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الإعلامية ومناقشة بروتوكول تعاون للتبادل البرامجي والتدريب وتقديم الخبرات الإعلامية.

مصر كازاخستان حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام خيرات لاما شريف الأفلام الوثائقية الأماكن السياحية الأماكن التاريخية

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