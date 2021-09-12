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بعد تطوير شبكة الطرق.. الوزراء: انخفاض نسبة الزحام المروري في القاهرة الكبرى (انفوجرافيك)

03:00 م الأحد 12 سبتمبر 2021
بعد تطوير شبكة الطرق.. الوزراء: انخفاض نسبة الزحام المروري في القاهرة الكبرى (انفوجرافيك)

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- مصراوي:

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن انخفاض نسبة الزحام المروري في القاهرة الكبرى، بشكل عام بنسبة 4% مقارنة بين عامى 2019 و 2020، يأتي ذلك بسبب تطوير شبكة الطرق والمواصلات والتي بدأت تؤتي ثمارها.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجرافيك، يرصد فيه أثر تطوير وإحلال الطرق والكباري في القاهرة الكبرى وفق مؤشر حركة المرور 2020 ومقارنة بياناته ببيانات البنك الدولي في 2014.

وأوضح المركز أن انخفاض نسبة الزحام المروري في القاهرة الكبرى بشكل عام بنسبة 4% مقارنة بين عامي 2020 و2019، وفي ساعات الذروة، انخفض الزحام بنحو 6% بين العامين.

وبيّن المركز، أفضل أوقات التحرك في القاهرة يوم الأربعاء قبل الساعة 5 مساءً، ما يوفر نحو ساعتين سنويًّا/ 30 دقيقة، عكس الوضع في عام 2014 وفقًا للبنك الدولي؛ ورصدت تكلفة الزحام المروري في القاهرة الكبرى، والتي قدّرت بـ8 مليارات دولار، أي أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.

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شبكة الطرق الزحام المروري مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مصطفى مدبولي

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