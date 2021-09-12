القاهرة الآن 32.. تغيير مفاجئ وأجواء حارة في طقس الاثنين 13 سبتمبر

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، تغييرًا مفاجئًا في درجات الحرارة، وأجواء حارة على كافة أنحاء البلاد.

وأوضح الخبراء وفقا لبيان، أن البلاد ستشهد من جديد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، على كافة الأنحاء البلاد، بين درجة مئوية ودرجتين، وذلك بعد الانخفاض المتتالي في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

ويتوقع الخبراء، أن تشهد القاهرة والوجه البحري، أجواء حارة ورطبة حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة حول ٣٤ درجات تميل للحرارة على السواحل الشمالية شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وتنشط الرياح في بعض الأحيان لتحسن الشعور بحرارة الطقس.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ما يساعد على تنقية الجو.

وجاءت درجات الحرارة وسرعة الرياح الآن على النحو التالي:-

القاهرة ٣٢ درجة/ سرعة الرياح ٨ عقدة

إسكندرية ٣٢ درجة / سرعة الرياح ٣ عقدة

مطروح٣٩ درجة / سرعة الرياح٢٤ عقدة والظاهرة المؤثرة رمال مثارة تقلل الرؤية إلى 3 آلاف متر.

بورسعيد ٣٠ درجة / سرعة الرياح ٨ عقدة

أسيوط ٣٨ درجة / سرعة الرياح ١٢عقدة

الأقصر ٣٧ درجة / سرعة الرياح ٨عقدة

شرم الشيخ ٣٣ درجة / سرعة الرياح ١٦عقدة.​