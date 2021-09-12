وزير الزراعة: نصدر منتجاتنا لأكثر من 150 دولة حول العالم بإجمالي 350 منتجا

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- نادر نبيل:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الموالح المصرية تفوقت على نظيرتها الإسبانية، التي كانت تحتل المركز الأول سابقًا طبقاً لتقرير أصدرته وزارة الزراعة الإسبانية.

وأضاف "القصير"، خلال كلمة ألقاها بالمؤتمر الافتتاحي لمعرض صحاري، اليوم الأحد، أن مصر تصدر منتجات زراعية ومحاصيل لأكثر من ١٥٠ دولة حول عالم، مشيرًا إلى أن إجمالي المنتجات بلغت٣٥٠ منتجا.

وأشار إلى أن المعرض يحتوي على جميع عناصر التسويق الزراعي من أدوات ري حديث وبذور وتقاوي.

يذكر، أنه على مدار أربعة أيام، يجمع صحارى أكثر من ٢٠ ألف زائر مع ٢٠٠ شركة عارضة و٦٠٠ علامة تجارية من مختلف المجالات تحت سقف واحد، مما يوفر للمصنعين والتجار المحليين و الإقليميين فرصة فريدة من نوعها لنمو المبيعات واستكشاف فرص تجارية جديدة بمصر وإفريقيا والشرق الأوسط.