وزير الزراعة: القطاع الزراعي أثبت أنه الأكثر تحملا للصدمات في ظل جائحة كورونا

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معرض "صحاري" الزراعي هذا العام يأتي في إطار اهتمام العالم بقطاع الزراعة، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث أثبت أنه من القطاعات المرنة، وأكثرها تحملا للصدمات، ومعدل النمو فيه متسارع .

وقال وزير الزراعة - في كلمته خلال مؤتمر صحفي على هامش المعرض اليوم الأحد - إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالقطاع الزراعي لأنه المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء، والمواد الخام للصناعة، وتربطه علاقات متشابكة مع القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى أنه يستوعب 25 في المائة من العمالة ويسهم بأكثر من 15 في المائة من الدخل القومي.. مشيرا إلى أن مصر لم تشهد أي أزمات في الغذاء خلال أزمة كورونا، وذلك بفضل الاهتمام بقطاع الزراعة، موجها التحية للفلاح المصري .

وأضاف أن القطاع الزراعي في السنوات السبع الماضية شهد نهضة غير مسبوقة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية.. لافتا إلى أن هناك مشروعات كثيرة سواء كانت في مجال التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، أو التوسع الرأسي، وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه .

وأشار القصير إلى مشروع تحديث الري والتحول إلى نظم الري الحديثة الجاري تنفيذه حاليا، حيث توفر له الدولة التمويل اللازم بقرض بدون فائدة وعلى 10 سنوات.. موضحا أن هناك مشروعات كبيرة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلا عن مراكز تجميع الألبان والقوافل البيطرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف تلك المشروعات تغيير وجه الحياة لأكثر من 55 مليون مواطن بالريف المصري، وتحسين معيشتهم.

ولفت إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع حاليا بسمعة كبيرة في جميع أنحاء العالم.. مشيرا إلى احتلال مصر المراكز الأولى في العديد من المحاصيل على رأسها الموالح والفراولة.

كان وزير الزراعة قد افتتح، صباح اليوم الدورة الـ33 من معرض "صحاري" الزراعي بمركز مصر للمعارض، والذي يقام بمشاركة 250 شركة، وتفقد أجنحة وقاعات المعرض.. مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تجدر الإشارة إلى هناك شركات أجنبية مشاركة في المعرض هذا العام من روسيا والصين وإيطاليا وهولندا ويشهد المعرض زخما من عروض الشركات المتخصصة في نظم ومستلزمات الري الحديث.

ويعد معرض "ﺻﺤﺎري" ﻫﻮ الأكبر للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويضم أجنحة للمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، وعلى هامش المعرض تقام ندوات وجلسات نقاشية في المجالات الزراعية المختلفة.​