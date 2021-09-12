بـ 12 سرير عناية.. محافظ الجيزة يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى أوسيم

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قسم العناية المركزة بمستشفى أوسيم المركزي، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع جائحة كورونا والتي تم دعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

وأكد محافظ الجيزة، في بيان اليوم، أن القسم يعد إضافة جديدة لدعم المنظومة الصحية بمركز أوسيم والقرى التابعة لها بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، مشيرا إلى أن القسم يضم 12 سرير عناية مركزة مجهز وعدد 11 جهاز مونيتور وجهاز رسم قلب متنقل وغرفتين مجهزين على أعلى مستوى تضم كلا منهم 5 أسر مجهزة، بالإضافة إلى غرف عزل وتمريض.

واطمئن المحافظ، عقب الافتتاح، على حالة المرضى داخل مستشفى أوسيم المركزي، مؤكدا على ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى بجميع أقسام المستشفى، مشيراً إلى أن هناك اهتماما كبيرا بدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود والوقوف صفاً واحدا لمواجهة جائحة كورونا .

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية، وفرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق.