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غدا.. مصر للطيران تسير 75 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

02:29 م الأحد 12 سبتمبر 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 75 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الاثنين، رحلاتها إلى 75 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 9 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٥٧ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، عمَان، جوبا، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، الكويت، أثينا، مدريد، نيويورك، ميلانو، باريس، اسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، البحرين، روما، لندن، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، اديس ابابا، واشنطن، إربيل، لارنكا، الخرطوم، بغداد) ، و١٥ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٣ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

شركة مصر للطيران حركة الطيران المطارات المصرية فيروس كورونا

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