الافتتاح خلال أسابيع.. ننشر أحدث صور لمحطات القطار الكهربائي الخفيف "LRT"

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كتب- يوسف عفيفي:

أوشكت وزارة النقل على الانتهاء من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)، المقرر افتتاح وتشغيل مرحلته الأولى مع احتفالات أكتوبر المقبل.

وتمتد المرحلة الأولى من المشروع من محطة عدلي منصور وحتى العاصمة الإدارية 1، والمرحلة الثانية من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى العاصمة الإدارية 2، ويبلغ طول مسار القطار بالكامل 103.3 كم بعدد 19 محطة بعد إضافة محطات "غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة".

وفي السياق، ذاته، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان).

بدأت الجولة من محطة الفنون والثقافة مروراً بمحطات المشروع المختلفة وحتى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة.

ووجه الوزير بالاستغلال التجاري الأمثل لكل محطات المشروع مع مراعاة أن تكون تشطيبات المحطات على أعلى مستوى من الجودة والمظهر الجمالي المتميز.

كما استقل وزير النقل خلال الجولة جرار اختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT في المسافة من محطة بدر وحتى محطة العبور بطول 24 كم للتأكد من انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة، حيث بلغت النسبة الإجمالية لأعمال السكة 70%.

ووجه الوزير، بأن يتم الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة وأماكن الانتظار بكافة المحطات خاصة مع التقدم في أعمال تنفيذ التخطيط السطحي للمحطات وأعمال ساحات انتظار السيارات وكباري المشاة.

وينشر "مصراوي" أحدث صور لمحطات مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT.