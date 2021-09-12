الصحفيين: 1500 متقدم سجلوا للحصول على لقاح كورونا بالنقابة.. وإرسال الكشوف لـ"الصحة" غدًا

كتب- مينا غالي:

كشف أيمن عبد المجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، أن عدد المتقدمين للحصول على لقاح كورونا بالنقابة اقترب من 1500 متقدم.

وذكر في تصريحات له اليوم، أن من المقرر أن يتم إرسال الكشوف غدًا لوزارة الصحة، على أن يتم إخطار النقابة بالتفاصيل لاحقا بشأن موعد تطعيم الجرعات، فيما ذكر أنه فيما يخص نوع اللقاح، فسيتم اتباع نفس الآلية المتبعة في الوزارة بشأن اللقاحات المتوفرة.

وكانت قد أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، تسهيل تسجيل الراغبين في الحصول على التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، عبر النقابة، وذلك اتساقًا مع جهود الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، وما تبذله وزارة الصحة من جهود كبيرة بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واستكمالًا لجهود النقابة في استيفاء جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الزملاء وأسرهم.

يأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة الطب الوقائي، برئاسة الدكتور علاء عيد، والمدير العام الدكتورة نجلاء شطا.