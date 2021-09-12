Masrawy logo white

الصحفيين: 1500 متقدم سجلوا للحصول على لقاح كورونا بالنقابة.. وإرسال الكشوف لـ"الصحة" غدًا

02:25 م الأحد 12 سبتمبر 2021
الصحفيين: 1500 متقدم سجلوا للحصول على لقاح كورونا بالنقابة.. وإرسال الكشوف لـ"الصحة" غدًا

لقاح كورونا

كتب- مينا غالي:

كشف أيمن عبد المجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، أن عدد المتقدمين للحصول على لقاح كورونا بالنقابة اقترب من 1500 متقدم.

وذكر في تصريحات له اليوم، أن من المقرر أن يتم إرسال الكشوف غدًا لوزارة الصحة، على أن يتم إخطار النقابة بالتفاصيل لاحقا بشأن موعد تطعيم الجرعات، فيما ذكر أنه فيما يخص نوع اللقاح، فسيتم اتباع نفس الآلية المتبعة في الوزارة بشأن اللقاحات المتوفرة.

وكانت قد أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، تسهيل تسجيل الراغبين في الحصول على التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، عبر النقابة، وذلك اتساقًا مع جهود الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، وما تبذله وزارة الصحة من جهود كبيرة بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واستكمالًا لجهود النقابة في استيفاء جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الزملاء وأسرهم.

يأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة الطب الوقائي، برئاسة الدكتور علاء عيد، والمدير العام الدكتورة نجلاء شطا.

لقاح كورونا أيمن عبد المجيد لجنة الرعاية الصحية نقابة الصحفيين

الخبر التالى:

في يوم واحد.. "القوى العاملة" تحصل مليون و300 آلاف جنيه لمصريين بالسعودية والأردن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
458

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

750

متعافون اليوم

292476

إجمالي الإصابات

16860

إجمالي الوفيات

246075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا