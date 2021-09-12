الإسكان: استكمال أعمال الطرق بمدينتي العاشر من رمضان والصالحية الجديدة

وزير الأوقاف: حاجة الناس أعلى ثوابا من دراسة الفقه وعلومه

كتب- يوسف عفيفي:

قال المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه يجرى تنفيذ أعمال رصف الطرق "الأسفلت" بالحي الـ28 بالمدنية، مؤكداً استكمال أعمال الطرق تباعاً بأحياء المدينة كافة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة الطرق بالمدن الجديدة.

وأشار المهندس أحمد عمران، إلى أنه جارٍ أيضاً تنفيذ أعمال الفرمة للطرق "السن - البردورات" بالحي الـ17، وجارٍ استكمال أعمال الطرق تباعاً بكافة الأحياء بالمدينة.

وأوضح المهندس أحمد عمران، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، طبقاً للجداول الزمنية المتفق عليها لرفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة تباعاً، ولربط المجاورات السكنية وسهولة حركة المواطنين بين الأحياء.

وفي ذات السياق، قام المهندس أحمد عمران، بجولة ميدانية للوقوف على أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء بحي الأندلس وموقع دار مصر غرب المال والأعمال، ومدخل المدينة الثاني.

كما حرص المهندس أحمد عمران، على الاطمئنان على كافة العاملين في المواقع المختلفة وعلى سير الأعمال بالمشروعات التى تتضمن زراعة النجيلة والنخيل والأشجار المتميزة، وأعمال تنفيذ شبكة ري بنظام التنقيط من مصادر المياه العكرة مع ربط شبكة الري بمحطة المياه المعالجة.

وفى سياق متصل، كلف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الطبقة السطحية "الأسفلت" لطرق ابني بيتك، موجهاً بالالتزام بكافة المعايير المحددة باستخدام أحدث الماكينات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.