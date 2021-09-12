رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية - فيديو

كتب- محمد سامي:

نشر المتحدث العسكري، فيديو خلال لقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال تفقدهما القوات المشاركة بتدريبات "النجم الساطع 2021".

والتقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية على هامش متابعة فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" والذي تستمر فعالياته حتى 17 سبتمبر الحالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وتناول اللقاء عدد من الموضوعات الخاصة بالتدريب والأهمية التي يحققها باعتباره أرض خصبة لتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة، وما يمثله التدريب من بيئة عسكرية ثرية للتعرف على كل جديد فى كافة التخصصات العسكرية لمختلف الأسلحة، وأكد الفريق محمد فريد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة كافة الأنشطة التي تنفذ يوميا وتقوم بتهيئة المناخ الذي يحقق لكل العناصر المشتركة بالتدريب القدرة على تنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية التى توكل إليها.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالصدى الذي يحققه التدريب بكافة الأوساط العسكرية الدولية، معرباً عن إعجابه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم فعاليات هذا الحدث الذي يعد واحداً من أهم وأكبر التدريبات التى تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط.

وقاما رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائد القيادة المركزية الأمريكية بجولة تفقدية تضمنت المرور على مراكز القيادة والسيطرة لمتابعة آليات العمل التي تعتمد على التخطيط المشترك لإدارة مهام التدريب.

كما قام قائد القيادة المركزية بالمرور على مناطق وميادين التدريب وأشاد خلال الجولة بالكفاءة القتالية العالية لكافة العناصر المشاركة بالتدريب، وكذا بالإمكانـيات التدريبية والإدارية بالقاعدة وميادين التدريب المجهزة لتدريب مختلف العناصر القتالية والتخصصية.

أعقب ذلك لقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع كافة العناصر المشاركة بالتدريب الذي نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة، مرحباً بهم على أرض بلدهم الثاني مصر، كما أثنى على المستوى المتميز الذي وصل إليه التدريب خلال كافة المراحل التى تم تنفيذها.