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وزير الزراعة: القطاع يستوعب 25% من العمالة ويساهم بـ15% من الناتج القومي

01:12 م الأحد 12 سبتمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

تصوير- نادر نبيل:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال افتتاح معرض صحارى بارض المعارض، اليوم الأحد، إن هذا المعرض يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية والعالم بالقطاع الزراعي، بعد تجلي أهمية هذا القطاع الحيوي بعد أزمة فيروس كورونا.

وأضاف وزير الزراعة، في كلمته خلال افتتاح معرض صحاري، أن القطاع الزراعي قطاع واعد ويحقق معدل نمو متسارع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع مسؤول عن توفير الاحتياجات الأساسية من الأمن الغذائي للشعوب.

وأكد "القصير"، أن نمو القطاع الزراعي يؤثر بالإيجاب على العديد من القطاعات الأخرى مثل القطاع الصناعي وغيرها من القطاعات.

وتابع وزير الزراعة: "قطاع الزراعة يساهم بـ١٥% من الإنتاج القومي المحلي و يستوعب ٢٥% من العمالة في البلاد.

السيد القصير وزارة الزراعة الناتج القومي معرض صحاري

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