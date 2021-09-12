القوى العاملة: تحصيل 51 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفي بالأردن

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، حصل على مستحقات عامل مصري متوفي بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش لزوجته "خديجة.ع.ط"، بإجمالي 3309 دولارات أي ما يعادل 51 ألفاً و766 جنيها مصريا تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة معاش العامل المصري المتوفى بالأردن "أحمد.م.م .ع" للأبناء والأرملة "خديجة.ع .ط"، وفقا لإعلام الوراثة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه تم الاستجابة الفورية لالتماس المواطنة، وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن.

وتابع طلعت: تم تحويل مستحقات الورثة بحصولهم على المعاش الشهري والمبالغ المتجمدة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي مبلغ 3309 دولارأً شاملا مصروفات الجنازة، ما يعادل 51 ألفاً و766 جنيها مصريا تقريبا.