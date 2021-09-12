محافظة القاهرة: إزالة 333 عقارا بعزبة أبوقرن وتسكين 1312 أسرة بمدينة معا

كتب- محمد نصار:

أعلنت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال الإزالة الجارية بعزبة أبوقرن العشوائية غير الآمنة بحي مصر القديمة أسفرت حتى اليوم عن إزالة 333 عقارا وتسكين 1312 أسرة بمدينة "معا" بحى السلام بالإضافة إلى إخلاء قطعة أرض فضاء.

جاء ذلك الجولة التفقدية لنائب المحافظ، اليوم الأحد، لموقع إزالات عزبة أبوقرن لمتابعة الأعمال الجارية والوقوف على آخر المستجدات وما تم من إزالات ونسبة التنفيذ لتذليل أي مشكلات أو عقبات.

وقالت عبدالمنعم، إن أعمال الإزالة تجرى بشكل منظم ودون أي تعطيل، موجهة بضرورة الإسراع والعمل من خلال الخطة الموضوعة وتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لنجاح تنفيذ الأعمال في الوقت المحدد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن للبدء فى المشروع القومى والحضارى "مشروع إنشاء حديقة تلال الفسطاط" .