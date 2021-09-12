طالبان تُقر الفصل بين الجنسين في جامعات أفغانستان: الاختلاط غير إسلامي

إسلام آباد- (د ب ا):

أعلنت حركة طالبان، الأحد، السماح بالفصل بين الجنسين في الجامعات بأفغانستان، حيث وصفت الاختلاط بين الجنسين في المؤسسات التعليمية بالأمر غير الاسلامي الذي يتنافي مع القيم التقليدية للدولة.

وقال وزير التعليم العالي الشيخ عبدالباقي حقاني في مؤتمر صحفي، الأحد، إن "الاختلاط بين الجنسين في المؤسسات التعليمية يتعارض مع مبادئ الاسلام، كما أنه يتعارض مع قيم الدولة وضد أعراف وتقاليد الأفغان".

وأضاف حقاني أنه في حال كان لدى الجامعات الامكانيات، فإنه يجب فصل الحرم الجامعي، وإذا لم يكن هذا ممكنا، يجب أن تحدد الجامعات أوقات دراسة بديلة أو ضمان الفصل بين الذكور والاناث في قاعات الدراسة.

وأشار إلى أن الحركة تريد تعيين مدرسات للطالبات، ولكن إذا كان ذلك غير ممكن، سوف يسمح للرجال بالتدريس للطالبات طالما كانت الفصول تلتزم بقواعد الشريعة.

كما سوف يكون إلزاما ارتداء زي موحد جديد.

وأوضح حقاني أن المسلحين حاربوا خلال العقدين الماضيين من أجل إقامة " نظام إسلامي".

وخلال حكم طالبان من 1996 حتى 2001، طبقت الحركة نظاما إسلاميا مشددا. حيث تم منع النساء والفتيات من الذهاب للمدارس.