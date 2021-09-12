Masrawy logo white

المالية تنفي خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج

11:35 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
المالية تنفي خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد بشأن خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة، تزامناً مع تطبيق قانون الجمارك الجديد.

وقال المركز، في بيان الأحد، إنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة.

وأوضحت أن القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، التي بدأ العمل بها اعتباراً من الأول من سبتمبر 2021، يتضمنان أحكاماً أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصي، إضافة إلى زيادة قيمة "المسموحات" المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصري.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مشتريات السائحين المصريين العائدين من الخارج الأسواق الحرة

الخبر التالى:

طالبان تُقر الفصل بين الجنسين في جامعات أفغانستان: الاختلاط غير إسلامي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
458

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

750

متعافون اليوم

292476

إجمالي الإصابات

16860

إجمالي الوفيات

246075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا