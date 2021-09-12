إحباط محاولة تهريب مستحضرات تجميل وسجائر بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والسجائر والتبغ، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الشرق الأوسط، و القادمة من بيروت، استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، قام أحمد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد البحيري مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة ، والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب، قام صبحي ربيع مدير الجمرك بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن وجود 324 عبوة مستحضرات تجميل، و 50 باكيت تبغ ، و 29 خرطوشة سجائر ماركة Heets.

أمر أحمد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.