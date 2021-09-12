وزير الزراعة يتفقد معرض صحاري ويشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منذ قليل، أجنحة وقاعات معرض صحارى وهو المعرض الأكبر و الأقوى في القطاع الزراعي.

وأشاد وزير الزراعة، في تصريح خاص لمصراوي، بعدد المشاركين في المعرض، مطالبًا بالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر، أن معرض صحارى يجمع أكثر من ٢٠ ألف زائر مع ٢٠٠ شركة عارضة و٦٠٠ علامة تجارية من مختلف المجالات تحت سقف واحد، مما يوفر للمصنعين والتجار المحليين و الإقليميين فرصة فريدة من نوعها لنمو المبيعات واستكشاف فرص تجارية جديدة بمصر وإفريقيا والشرق الأوسط.