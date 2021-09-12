Masrawy logo white

وزير الزراعة يصل مركز مصر للمعارض الدولية لافتتاح معرض صحاري

10:48 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- أحمد مسعد:

وصل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من قيادات الوزارة، مقر مركز مصر للمعارض الدولية لافتتاح الدورة الـ33 لمعرض صحاري الزراعي.

وأعلن معرض صحارى الزراعي الدولي عن إقامة الدورة الثالثة والثلاثون خلال الفترة من 12 - 15 سبتمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية وزارة الزراعة والبنك الأهلي المصري، بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي.

ويهدف معرض صحارى إلى خلق فرص تواصل وتوسيع الأعمال في القطاع الزراعي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 بشأن تطوير القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني لتحقيق الأمن الغذائي والتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية الكبرى.

وزير الزراعة مركز مصر للمعارض معرض صحاري السيد القصير

الخبر التالى:

وزير الزراعة يتفقد معرض صحاري ويشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
458

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

750

متعافون اليوم

292476

إجمالي الإصابات

16860

إجمالي الوفيات

246075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا