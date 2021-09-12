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بسبب تعطل المترو.. النقل العام بالقاهرة تدفع بـ 15 أتوبيسا وميكروباصات لنقل الركاب

10:27 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
بسبب تعطل المترو.. النقل العام بالقاهرة تدفع بـ 15 أتوبيسا وميكروباصات لنقل الركاب

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الدفع بـ 15 أتوبيس نقل عام قابلة للزيادة وميكروباصات للعمل بين محطتي مصر القديمة وحلوان لمجابهة كثافات الركاب المتواجدين بالمحطات والناتجة عن انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

كانت شركة مترو الأنفاق قد أعلنت في بيان لها منذ قليل عن توقف الحركة بمحطات سعد زغلول والسيدة زينب والملك الصالح ومارجرجس والزهراء بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب، علما بأن حركة القطارات تعمل بالاتجاهين من محطة حلوان حتى محطة دار السلام ومن محطة المرج الجديدة حتى محطة السادات ومتوقفة من محطة السادات حتى محطة دار السلام.​

خالد عبدالعال تعطل المترو ميكروباصات نقل الركاب انقطاع الشبكة الكهربائية

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