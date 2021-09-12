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بعد توقفها بسبب انقطاع الكهرباء.. عودة حركة القطارات بالخط الأول للمترو

10:20 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
بعد توقفها بسبب انقطاع الكهرباء.. عودة حركة القطارات بالخط الأول للمترو

مترو الأنفاق

كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن عودة وإنتظام حركة قطارات الخط الأول بكامل طاقتها من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة فى الإتجاهين وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ بالشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

وأكدت الشركة، أنه على الفور تم الدفع بعدد من القطارات الفارغة من الركاب لامتصاص الزحام بالمحطات.

مؤكدين أن حركة القطارات بالخط الأول والخط الثانى تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها ولا يوجد بها أى أعطال حاليا.

وتوقف حركة المترو صباح اليوم بمحطات سعد زغلول و السيدة زينب والملك الصالح ومار جرجس والزهراء، بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

وأشارت الشركة أن حركة القطارات تعمل بالأتجاهين من محطة حلوان حتى محطة دار السلام ومن محطة المرج الجديدة حتى محطة السادات، ومتوقفة من محطة السادات حتى محطة دار السلام

وعلى الفور انتقلت جميع فرق الطوارئ لإصلاح الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

مترو الأنفاق عودة حركة القطارات الخط الأول للمترو اصلاح الشبكة الكهربائية

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