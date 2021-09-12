عودة حركة المترو بالخط الأول بعد عطل في 5 محطات بسبب الكهرباء

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن عودة حركة قطارات الخط الأول بكامل طاقتها من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة فى الاتجاهين، وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ بالشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

وأوضحت الشركة في بيان أنه على الفور تم الدفع بعدد من القطارات الفارغة من الركاب لامتصاص الزحام بالمحطات.

وأكد البيان أن حركة القطارات بالخط الأول والخط الثاني تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها ولا يوجد بها أى أعطال حاليا.