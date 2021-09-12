حدث ليلاً| أول تعليق من بطل فيديو "اسجد للكلب".. والأسرى الفلسطينيين فى محكمة الاحتلال

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع جديد بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 750 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 246075 حتى اليوم.

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وزير البترول: تكليفات رئاسية بتوصيل الغاز إلى لبنان في أسرع وقت

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إنه: "تم الاتفاق على دعم الأشقاء في دولة لبنان، وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوصيل الغاز للأراضي اللبنانية، في أسرع وقت ممكن".

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بالأسماء.. مصرع 9 أشخاص في حادث سير في المنيا

لقيّ 9 أشخاص مصرعهم إثر حادث تصادم بين سيارة وخلاطة مواد بناء، مساء السبت، بالقرب من محور سمالوط بزمام قرية السرارية، في شمال محافظة المنيا، وجرى إيداع جثث الضحايا بمستشفى سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة.

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عمرو أديب مندهشًا من أحداث 11 سبتمبر: "لا يمكن تخيل تكررها ولو بعد مليون سنة"

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن استمرار اندهاشه وتعجبه من أحداث 11 سبتمبر 2001 حتى بعد 20 عامًا، متابعًا: "عندما تنظر إلى تفاصيل الحدث لا يمكن أن تتصور أو تتخيل تكرار الواقعة ولو بعد مليون سنة".

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خالد العناني: روسيا لم يعد لديها أي ملاحظات أمنية أو صحية على السياحة في مصر

قال الدكتور خالد العناني، وزيرالسياحة، إن المسؤولين الروس لم يعد لديهم أي ملاحظات أمنية أو صحية أو سياحية على السياحة في مصر، وكل ما يتحدثون عنه هو التغيير الذي حدث منذ عام 2015، مؤكدًا أنهم لم يكونوا ليعودوا إلا بعد التأكد من الإجراءات.

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أمين نقابة أطباء مصر: إحالة الطبيب صاحب فيديو "الممرض والكلب" للتحقيق

علق الدكتور أسامة عبدالحي الأمين العام لنقابة أطباء مصر، على واقعة اعتداء طبيب على ممرض مسن وإهانته، قائلًا: "ما حدث جعلنا في قمة الاستياء، وهو أمر لا علاقة له بممارسة مهنة الطب، هو شيء غير مقبول على الإطلاق، وأصدرنا بيان أمس بأن النقابة مستاءة من الفيديو وقررت استدعاء الطبيب للجنة آداب المهنة للتحقيق".

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وسط حراسة مشددة.. أسيرين فلسطينيين يظهران داخل محكمة الاحتلال (فيديو وصور)

وسط حراسة مشددة، ظهر الأسيرين الفلسطينيين، الذين أعيد اعتقالهما أمس، بعد فرارهما من سجن جلبوع، داخل محكمة الاحتلال الإسرائيلي.

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"طبيب الكلب" يعتذر للممرض: "ده أخويا والناس مش فاهمة هزارنا"

تقدم الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بطب عين شمس، صاحب فيديو "أسجد للكلب"، باعتذار إلى الممرض على تسريب فيديو الواقعة التي وصفها بـ"الهزار والمزاح" وذلك لحين لقائه وتطيب خاطره.

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"أنا حجيت بيت ربنا".. أول تعليق من الطبيب بطل فيديو "اسجد للكلب"

قال الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بطب عين شمس، صاحب واقعة "الممرض والكلب"، إن الفيديو من أوله لآخره عبارة عن هزار ومزاح، متابعًا: "الممرض ده ابني وأخويا ودراعي اليمين من حوالي 25 سنة".

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"أبطال الحرية".. أول فيديو لوصول الأسرى الفلسطينيين الأربعة إلى محكمة الاحتلال

خرج فلسطينيون في وقفة تضامنية، لمساندة الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم، بعد فرارهم من سجن جلبوع شد الحراسة، منذ أيام، مطالبين بالحرية والإفراج عنهم وضمان الحفاظ على سلامتهم.

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الرئيس قيس سعيد يعلن إمكانية تعديل الدستور الحالي بدل إلغائه

قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت إنه لن يعلق الدستور الحالي ولكن قد يتجه إلى تعديله، في أول رد له على انتقادات من أحزاب ومنظمات ضد أي خطوة تتجه لإلغاء العمل به تمهيدا لتغيير النظام السياسي.

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