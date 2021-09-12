كورونا في 24 ساعة| إنذار خطر بشأن الموجة الرابعة.. و3 حالات للحصول على جرعة معززة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 750 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 246075 حتى اليوم.

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