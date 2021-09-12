بالمجان.. تعرف على أنواع تأشيرات قررت السعودية تمديد صلاحيتها حتى نهاية العام

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، بقرار المملكة العربية السعودية، بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، والخروج والعودة من الدول التي يُعلّق القدوم منها، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 30 نوفمبر المقبل.

وأكد حنفي لـ"مصراوي" أن القرار يشمل تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يعلق القدوم منها حتى التاريخ المذكور أعلاه، وكذلك تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة.

وتابع: "القرار يشمل تمديد صلاحية الإقامة -(مدة الإقامة لو هتنتهي أو منتهية)- وتأشيرات الخروج والعودة، لأي مواطن خارج المملكة ويقضي إجازته".

وعن تأشيرات الزيارة، قال حنفي: "الناس اللي أخذت تأشيرات زيارة وهما موجودين داخل مصر، سيتم السماح لهم بتمديد الزيارة لهم.. بما يعني أن أي مواطن رايح يزور شخص في السعودية، سواء زيارة عائلية أو تجارية أو عمل، يتم تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة له آليًا ومجانًا".

وهل يشمل القرار التطعيم، قال حنفي، القرار لا يلزم التطعيم عند تمديد التأشيرة، لكن فائدة التطعيم الذي يؤخذ في مصر على جرعتين ويحصل المواطن على شهادة QR، تكمن في أن المسافر لما بيرجع بعد الـ 14 يوم حجر من الدولة التي فيها ترانزيت، ويدخل المملكة لا يتم له حجر مؤسسي.. يعني ميقعدش في فندق على حسابه الشخصي لمدة 7 أيام.. بل يعفى من هذا الشرط فقط.

وتابع حنفي: "لكن عند السفر من مصر للدولة اللي هيروح فيها ترانزيت.. لازم في جميع الحالات يبقى معاه تحليل PCR، وبمجرد الوصول يتم عمل تحليل PCR عند القدوم، وآخر عند مغادرة المملكة العربية السعودية".

جدير بالذكر، أن هذا التمديد يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين السعوديين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية، تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة من الدول التي يُعلّق القدوم منها، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 30 نوفمبر المقبل.

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