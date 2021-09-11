الثقافة تنهي مع اليونسكو ترميم المرحلة الأولى من قرية حسن فتحي بالقرنة

عمرها تجاوز 30 عامًا.. رفع أطنان من القمامة بمحيط سور مجرى العيون

(مصراوي):

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مشروع إحياء وترميم المبانى التراثية بقرية القرنة بالأقصر، وهي المسرح، الخان، والمسجد واستمعت إلى تفاصيل المشروع من المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى وممثلي وفد اليونيسكو بمكتب القاهرة الدكتور بشر إمام، سما مصطفي، المهندس زياد عامر، المهندس عماد فريد مدير المشروع بالشركة المنفذة في حضور محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر وعلاء عبدالجابر رئيس مدينة القرنة، وقيادات وزارة الثقافة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور فتحي عبدالدهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة.

وقالت وزيرة الثقافة، اليوم السبت، إن مشروع إحياء وترميم المنشآت ذات الطابع المعماري المتميز بالقرنة يعد إنجازًا جديدًا للثقافة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة وأن حلم رائد فن العمارة حسن فتحي يتحقق بعد أكثر من 70 عامًا.

وأضافت: "المشروع يعد تجربة رائدة للحفاظ على إرث ثقافي ومعماري مهم"، مشيرة إلى أنه نموذج مميز للعمارة البيئية التى تستخدم الخامات المحلية لضمان بقائها وإدارتها بشكل جيد.

وأكدت تبني فكر الحفاظ علي التراث المعماري والعمراني الغير اثري من خلال إعداد القوانين والتشريعات المنظمة لذلك مع إعادة تقييم الموجود منها لتتناسب مع المعايير التي تحددها الاتفاقيات الدولية المشاركة فيها مصر.

ووجهت بسرعة الانتهاء من عملية الترميم وفق الخطة الزمنية الموضوعة تمهيدًا لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع نهاية العام الجاري والتي تضم منطقة الخان والمسرح والمسجد والاستعداد لإقامة مهرجان التحطيب في موطنه الاصلي بالقرية وتفعيل كافة الأنشطة الثقافية من خلال المسرح وملتقيات التصوير ومراسم الفنانين التشكيليين.